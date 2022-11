AUDIO - Jacobelli: "Risultato non cambia giudizi, è un Napoli entusiasmante"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale su TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





Prima o poi doveva arrivare la sconfitta per il Napoli, come giudica la prestazione degli azzurri di Spalletti?

"Le tredici vittorie consecutive sono un patrimonio per il Napoli, che a Liverpool ha preparato perfettamente la partita. Ha giocato benissimo, si era già guadagnato gli ottavi e ha vinto il girone. Il risultato non deve cambiare il giudizio, perché la prestazione è stata importante e ora bisognerà pensare al sorteggio di lunedì che sarà importante per il cammino europeo della squadra di Spalletti. Il bilancio di questa Champions per il Napoli è entusiasmante, nessuno si aspettava una qualificazione ottenuta in questo modo con il miglior attacco di tutta la competizione”

La sconfitta dell’Inter non pesa, quanto ha influito la sfida di domenica con la Juve?

“Inzaghi ha dosato le forze, si è visto dalla formazione scelta con diversi elementi che di solito non giocano che hanno fatto i titolari. L’Inter era già qualificata e ha comunque onorato l’impegno, la qualificazione è fondamentale sia come risultato sportivo che economico per il bilancio nerazzurro.”

Allegri ieri in conferenza ha ammesso gli errori fatti in preparazione.

“Siamo arrivati al 2 novembre e meno male che dopo aver registrato un’infinità di problemi muscolari anche Allegri ha sottolineato quelli che sono stati gli errori. La preparazione non ha funzionato, questo è evidente. L’interruzione degli allenamenti iniziati alla Continassa per andare a giocare qualche partita in America ha chiaramente influito sulle problematiche fisiche della rosa bianconera. Guarda caso il Napoli che vola ha lavorato prima a Dimaro poi a Castel di Sangro. Ciò che conta ora per la Juve è entrare in Europa League, che potrebbe quantomeno salvare parzialmente la stagione bianconera. Alla sosta poi bisognerà vedere se verranno fatte delle valutazioni sullo staff tecnico, da Allegri alla gestione dei preparatori.”

Da quali giovani può ripartire la Juventus?

“Alcuni di questi ragazzi hanno dimostrato di essere molto più di una semplice promessa, a cominciare da Fagioli che ha realizzato un gol strepitoso a Lecce. Così come Miretti non è più una promessa, e verrà premiato lunedì con il premio “Italian Golden Boy”. Se hai dei giovani di talento li devi far giocare, Mourinho lo ha dimostrato anche con Volpato inserendolo in una partita complicata come quella di Verona. Questi ragazzi che hanno fame e che sanno cosa significa l’attaccamento alla maglia vanno fatti giocare, non possono entrare solo quando sei in emergenza per gli infortuni. Un giovane cresce commettendo degli errori, guardiamo il Milan come ha lavorato con Leao e Tonali. Pioli sta facendo lo stesso lavoro con De Ketelaere, ci vuole tempo per inserire questi ragazzi.”