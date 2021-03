AUDIO - L'agente De Santis: "Vedo Allegri a Napoli o a Roma, non alla Juventus"

Lorenzo De Santis, operatore di mercato, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del possibile futuro di Massimiliano Allegri: "Temo anche io che Allegri rischi di non rimanere in Italia, e sarebbe una cosa negativa per il calcio italiano. Uno come lui farebbe tanto bene a panchine italiane e, visto che il ritorno alla Juventus mi sembra una suggestione, penso in prima battuta a Napoli o Roma, che avrebbero bisogno di uno come Allegri, che vale come un top player".