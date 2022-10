AUDIO - La previsione di Jacobelli: "Napoli sfonderà muro dei 100 gol"

Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:



Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

:

Quanto peserà l’assenza di Immobile?

“Stiamo parlando del decimo marcatore di tutti i tempi della serie A, punto di riferimento assoluto della Lazio. Adesso attendiamo di vedere le mosse di Sarri ma è chiaro che non sarà semplice contro l’Atalanta dove si affrontano le migliori difese del campionato. Milinkovic punta? Lui è il perno del centrocampo biancoceleste, sarebbe una mossa azzardata cambiare ruolo ad un giocatore dal peso specifico del serbo così all’improvviso.”

La vittoria del Torino in Coppa Italia può essere d’aiuto?

“Questa stagione è il punto più basso della gestione Cairo. L’Olimpico di Torino mostra spalti molto spesso vuoti, è triste. I 4 gol di ieri in Coppa Italia danno ossigeno ma non basta, ieri ci sono stati altri cori dei tifosi presenti contro Cairo. A gennaio non ci sono scuse, il presidente deve consegnare una punta a Juric altrimenti si rimane nella mediocrità.”.

Cosa può mostrare ancora questo Napoli?

“Se il Napoli ha segnato 42 gol fino ad ora, mantenendo questa media gol sfonderà il muro delle 100 reti in stagione. I partenopei sono imbattuti, e anche questo dato sottolinea la capacità del gioco di Spalletti, se aggiungiamo anche la capacità realizzata dei subentrati allora parliamo di un lavoro egregio. La bravura di Spalletti è stata quella di ricostruire: ha lavorato con meticolosità per inculcare nella testa dei suoi il calcio che stiamo ammirando, e che permette agli azzurri di meritare ciò che stanno ottenendo fino ad ora. Spalletti è il miglior ambasciatore del calcio italiano in Europa”.

La famiglia Zhang riuscirà a vendere l’Inter?

“È stato fissato un prezzo, 1 miliardo e 200 milioni di euro. Da capire se una cordata si farà avanti. Inter vendibile a queste cifre? Dipende anche dalla situazione relativa allo stadio. Evidentemente gli investitori intravedono possibilità proficue di investimento nel calcio italiano però devono avere determinate garanzie sulle strutture, come appunto gli stadi di proprietà, che in Italia si contano sulle dita di una mano”.

Che Juventus si aspetta nelle prossime partite?

“Da qui a novembre ci saranno 7 partite, la Juventus è obbligata a vincerle tutte. La situazione in Champions è compromessa, in campionato la distanza dal Napoli è di 10 punti, 5 dal quarto. Bisogna premere sull’acceleratore fino alla pausa per il Mondiale dove potremo vedere se i bianconeri avranno ritrovato la strada maestra”.