AUDIO - Novellino: "Napoli con qualità, ma che centrocampo aveva la Fiorentina?"

L'allenatore Walter Novellino è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia da Inter-Juventus di ieri sera: "Credo che l'Inter abbia giocato la sua miglior partita, la Juve la peggiore. Non bene neanche nel carattere, dove spesso si contraddistinguono: è mancata la determinazione da squadra cattiva, che avrebbe tutto ma ieri ha dimostrato niente. I giocatori non saltavano mai l'uomo, il pallone sempre all'indietro: sembrava come se ognuno giocasse per conto e a modo suo, non ho visto una squadra. Non gli è riuscito niente, non hanno dimostrato la loro forza e l'Inter è stata nettamente superiore".

Perché il Napoli è così tanto sull'ottovolante? "Forse non riescono a stare insieme, per un allenatore oggi ci sono delle difficoltà date dal Covid: per così dire, la formazione ormai la fa il dottore. Manca un certo lavoro settimanale, col gruppo: il Napoli alterna prestazioni buone ad altre meno, e tutto questo è anomalo. Però anche guardando il campionato inglese si nota che altri hanno difficoltà simili, nel dare continuità. Il Napoli ha giocatori di grande qualità, ieri però ho visto la Fiorentina e dico che, senza voler fare troppe critiche, non si può giocare con Amrabat e Castrovilli da soli più una punta e due mezzepunte dietro. Si vedono partite da allenamento del giovedì...".