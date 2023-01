AUDIO - Orlando avvisa il Napoli: "Roma insidiosa, è quadrata e ti fa giocare male!"

Così Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio

"Questo mercato penso che alla fine sarà caratterizzato da colpi da acqua alla gola. Varie forme di prestiti perché i soldi non ci sono. Gli azzurri il capolavoro lo hanno fatto in estate. Penso che, vista anche la situazione Juventus, pochi dirigenti faranno operazioni particolari".

"Napoli-Roma? La Roma gioca male ma ormai ha trovato la quadra e condizione. Sulla carta, comunque, non vedo partita perché gli azzurri mi sembrano superiori a tutti in Serie A. Bisogna stare comunque attenti perché i giallorossi ti fanno giocare male ed è insidiosa. Per Mourinho poi con la penalizzazione della Juventus si è aperta una grande chance".