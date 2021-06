AUDIO - Pazienza: “Mi stuzzica molto Spalletti. Con un innesto la rosa del Napoli è da scudetto”

L'ex centrocampista Michele Pazienza, oggi allenatore del Cerignola, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto iniziando dal tabellone dell'Europeo: "Più vai avanti e più normalmente incontri le squadre più forti, almeno sulla carta. Il percorso dell'Italia finora è stato importante, al di là degli avversari: ho visto carattere e tantissime soluzioni in tutti i reparti. L'Italia è sempre stata padrone del campo e del gioco, un bel segnale. A livello personale mi ha sorpreso Locatelli: lo considero un buon giocatore ma non da affermarsi a questi livelli. Avere continuità di rendimento è difficilissimo, ce l'hanno i giocatori importanti. Jorginho dà più i tempi di gioco, ma all'occorrenza anche Locatelli può fare il regista: ha capacità tecniche e di lettura sul gioco corto o lungo. Parliamo di un centrocampista dinamico e moderno".

Quale nuovo allenatore di Serie A la intriga?

"Mai come quest'anno c'è stato il valzer delle panchine, molto interessante. Mi stuzzica molto il Napoli di Spalletti: lo conosco e potrebbe fare davvero molto bene in quella piazza".

Ritiene sia sottovalutato?

"Mia madre mi ha sempre detto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e mi ricollego a Spalletti. Non credo gli sia stato del tutto riconosciuto il lavoro fatto a Roma e poi all'Inter prima di Conte. Col materiale che aveva a disposizione, ha fatto sempre il massimo".

Pensa davvero che battibecchi con De Laurentiis siano inevitabili?

"Mai ci sarà un allenatore che non entrerà in discussione col presidente, ha un carattere particolare. Ma forse è anche la sua forza, i risultati per ora gli danno ragione".

La rosa è da Scudetto?

"Assolutamente sì, qualche innesto sulla corsia sinistra andrà fatto ma le basi per costruire ci sono".