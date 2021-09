AUDIO - Ponciroli: "Napoli-Juve? Ci saranno tante assenze, non mi aspetto una grande partita”

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto in diretta nell'editoriale su TMW Radio:

Ci sono polemiche sui tanti forfait anticipati in Nazionale...

"Credo che Mancini abbia sott'occhio bene la situazione. Se ha permesso questo lo sapeva e non aveva problemi. Parla molto con i giocatori: se è andata così, doveva andare così. È una persona che le cose le dice in faccia. Poi queste polemiche prima di Napoli-Juventus ci sono sempre state. Tutto viene montato per aggiungere pathos: Insigne che torna prima, la squalifica di Osimhen che viene ridotta".

La Lega avrebbe dovuto rinviare Napoli-Juventus?

"Diventa complicato, non è una buona idea: si creerebbe un precedente pericoloso. Se lo avessero fatto, cosa avrebbero detto le altre squadre? Tutti hanno ragione e tutti hanno torto, l'unica soluzione è ridurre le partite delle nazionali".

Napoli-Juventus o Milan-Lazio: quale partita del fine settimana vedrai con più interesse?

"Milan-Lazio. Voglio vedere Sarri a San Siro e sono curioso di vedere come si comporta il Milan dopo due ottime partite. In Napoli-Juventus ci saranno tante assenze, non mi aspetto una grande partita con tante emozioni. Anche se arriva tra poche ore Dybala vorrei vederlo in campo. È un campione e come tale deve imparare a gestirsi".