AUDIO - Ponciroli: "Napoli, mercato eccezionale! Ma un'altra cosa mi ha stupito"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ospite dell'editoriale del venerdì su TMW Radio.

Il Milan ora affronterà Roma e Inter: è uno snodo cruciale... "Il Milan è pronto per queste sfide, è una squadra solida e sta recuperando giocatori importanti. Saranno due banchi di prova importanti, ma li può superare bene: ha la forza e non credo che uno spogliatoio, dove c'è Ibrahimovic, possa avere paura di appuntamenti simili. La rosa rossonera non è eccezionale, è inferiore ad altre. Merito ai ragazzi e a Pioli, che si merita questi successi".

Giuntoli è il valore aggiunto de Napoli? "Il mercato fatto dal Napoli è stato eccezionale, ma la rosa era già forte. Quello che mi ha stupito è stato Spalletti, ha creato una sinfonia perfetta. Davanti gli azzurri hanno tante soluzioni, sono andati in rete 11 giocatori diversi".