AUDIO - Schwoch celebra Osimhen: "È l'attaccante che mancava da tanto tempo!"

Stefan Schwoch, ex attaccante, ha parlato del Napoli di Gattuso a TMW Radio: "Avvio molto importante. In questo momento c'è molto del tecnico. Ha trovato una punta centrale dopo tanto tempo che la cercava, parlo di Osimhen. Non ha trovato il gol ma Gattuso lo ha usato come grimaldello per aprire le difese avversarie. Ha tante possibilità di modulo. Credo che abbia fatto molto bene, anche se ha incontrato due squadre che non stanno benissimo, ma a differenza dello scorso anno ha un'idea ben precisa di cosa deve fare e un gruppo molto più solido. Credo che ora ci saranno due partite fondamentali per capire dove può arrivare. Certo, l'assenza di Insigne sarà pesante ma c'è entusiasmo".