AUDIO - Sconcerti: "Ho visto un Napoli vuoto, ma Fiorentina ha fatto partita normale"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sul ko del Napoli contro la Fiorentina di domenica

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sul ko del Napoli contro la Fiorentina di domenica: "Spalletti ha detto che i giocatori non si rendono conto del momento storico che stanno vivendo. Ha insistito molto sulla forma mentis con cui la squadra entrava in campo, probabilmente non è riuscito a trasmettere la storicità del momento. Ho visto un Napoli vuoto, a parte i primi 10'. Ma non ho visto neanche una grande Fiorentina. Ha fatto la sua partita, ma il centrocampo non è andato bene. Hanno fatto una gran partita i tre d'attacco. La Fiorentina spesso è più cattiva degli altri. Ha fatto una partita ordinata, facendo cose che l'avversario soffriva molto".