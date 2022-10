AUDIO - Sconcerti: "Il Napoli sembra destinato a durare. I 5 cambi hanno cambiato la mentalità"

"La società dovrà aiutare la squadra quando arriveranno i momenti duri”.

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto durante 'Piazza Affari', in onda su Tmw Radio, per analizzare i temi del giorno.

Meritato il pallone d’oro a Benzema?

"Il centravanti più forte del mondo è Benzema, su questo non c'è dubbio. Credo che possa ancora giocare ad alti livelli ancora per qualche anno".

Gli “italiani” tra i 30 si sono piazzati bene?

“Non sono stati i peggiori, ma non sono propriamente italiani. Per i calciatori della nostra nazionalità possiamo confidare sul fatto che questo è un premio che si ripete ogni anno”.

Questo campionato spezzato in due come lo vede?

“Il dislivello certamente è aumentato, ma non scordiamoci che questo è un campionato povero. Chi fa debuttare giovani risparmia economicamente, ma finisce per perdere punti. Sta succedendo anche in Europa, non solo da noi”.

Il Napoli ha il dubbio della continuità, quali sono i dubbi che può suscitare?

“Il Napoli merita la posizione che ha e ad ora sembra una squadra destinata a durare, ma nel calcio ci sono gli episodi. La società dovrà aiutare la squadra quando arriveranno i momenti duri”.

Spalletti ha meno difficoltà a gestire le rotazioni con questi ragazzi piuttosto che con i vecchi giocatori?

“Con i cinque cambi la mentalità dei più giovani è decisamente cambiata. I tre cambi facevano sentire come esclusi molti giocatori, cosa che ora non accade quasi più”.