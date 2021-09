AUDIO - Sconcerti: "Juve fuori dalla Champions? Nessuna concorrente s'è rinforzata"

La Juventus rischia di non centrare la zona Champions? A TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti ad analizzare questa possibilità: "Nessuno si è rinforzato tra le prime sette. C'è stato lo sforzo della Roma, che ha investito molto, ma pensare che qualcuno esca rinforzato dal mercato non mi sembra. Abbiamo perso diversi elementi importanti, non mi sembra che ci siamo rinforzati. Questo porta ad un maggiore equilibrio, ma capire chi è da Champions o no è inutile".