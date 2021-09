AUDIO - Sconcerti: "Spalletti ha rivoluzionato Fabian. Osimhen? Troppo istintivo..."

Ospite di Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, Mario Sconcerti si è espresso su diversi temi dell'attualità calcistica, a cominciare dal momento della Juventus e da Chiesa: "Ricordo che Sarri diceva che non ama quelli che corrono con la testa bassa. Chiesa è cresciuto, ma ha limiti tattici, è esclusivamente un attaccante, che prende il pallone e va per conto proprio. Non è un giocatore che aiuta, deve ancora evolversi. In un momento del genere, con la Juventus in grande difficoltà, un giocatore come Chiesa difficilmente aiuta. Sta giocando veramente poco. Credo sia un momento in cui Chiesa non è sufficientemente utile alla Juve, ma non durerà molto, perché resta un giocatore importante".

Spalletti sta facendo un ottimo lavoro a Napoli "Sta facendo un lavoro importante soprattutto su Fabian Ruiz, mentre su Osimhen non c'è molto da lavorare perché è un giocatore molto istintivo. C'è Anguissa che risolve tanti problemi, perde pochi palloni e ha il senso della posizione".

Il Napoli ha tanti giocatori forti in attacco "Ha tanti giocatori che si inseriscono sempre, come lo stesso Koulibaly, che è tornato al rendimento di due anni fa. Il Napoli aveva vinto le prime partite anche lo scorso anno".