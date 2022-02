AUDIO - Tacchinardi: "Atalanta, non basta solo la corsa. Ma può affossare la Juve..."

A Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore juventino e tecnico Alessio Tacchinardi: "Atalanta a fine ciclo? L'Atalanta è stata sfortunata ma non può andare sempre più veloce delle altre. Ha perso poi giocatori importanti. Non basta più la corsa quando ti mancano giocatori di qualità. Perché Muriel non dal 1'? Non so onestamente, ma domenica forse c'è una partita fondamentale. Se batte la Juve, gli dà una bella mazzata. E forse non voleva dare punti di riferimento alla Fiorentina. Mi ha fatto comunque molto strano non vederlo. Alla lunga senza Zapata e Ilicic i valori verranno fuori".