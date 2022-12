AUDIO - Tacchinardi: "Il Napoli mi ispira, se riparte a mille può arrivare fino in fondo"

"Il Napoli va su tutti i campi per dominare e vincere. L'Inter deve avere la forza e la personalità per creare qualche crepa nel Napoli se vuole sperare".





Inter-Napoli partita decisiva alla ripartenza. Soprattutto per Inzaghi. Rischia qualcosa?

"Sì. Anche se a me Inzaghi piace. Se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo Scudetto. E' bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l'Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa. Ha una rosa forte, ma quello che ha fatto vedere il Napoli, la personalità e la voglia di dominare, fa ben sperare per Spalletti. E partono favoriti".

E se dovesse pareggiare?

Le vicende in casa Juventus: Allegri con più poteri ora, ma è una investitura a lungo tempo?

"C'è tanta confusione. Sono stato in una società con punti di riferimento. Secondo me dare pieni poteri ad Allegri non mi convince molto. Allegri ha il pregio di avere carattere, avrei visto meglio Conte come manager, non ci vedo Allegri. Serviva magari una figura in appoggio".