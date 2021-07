AUDIO - Tacchinardi: "Napoli, parla con i big e trattienili! Così è già forte"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Per Spalletti quale deve essere la prima mossa? "Io terrei Insigne, che è determinante. E poi Koulibaly. Il Napoli non deve perdere certi giocatori, perché così è un Napoli forte. Devi parlare con i big e trattenerli, altrimenti è un problema anche per Spalletti".