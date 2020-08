AUDIO - Valentini sulla Juve: "Stagione deludente e ossa rotte, non è giusto abbia pagato solo Sarri!"

"La Juventus esce da un'annata deludente e con le ossa rotte sotto il profilo economico. Non è giusto che paghi solo Sarri, avrebbe dovuto pagare anche Paratici, complice del fallimento". A dirlo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini. Mentre sul possibile addio a un big ammette: "Terrei sia Dybala che Ronaldo, ma se devo per forza sacrificarne uno, cederei il portoghese, proprio per i problemi economici".

Infine una precisazione sul caso Pirlo: "Non esiste alcun caso, ha usufruito del benefit da campione del mondo per frequentare il corso, ha effettuato il master e ora discuterà la tesina a Coverciano e potrà andare in panchina con la Juventus. Discorso diverso per De Rossi, che non alcun patentino".