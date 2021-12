Auriemma: "A gennaio due rinforzi per non perdere la Champions”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio canale YouTube il momento del Napoli con lo sfondo del mercato di gennaio: "Ci sono tanti errori da parte del tecnico nell’ultimo periodo, che ha comunque dovuto fare i conti con qualche incidente di troppo in questo periodo. Una media davvero negativa nel mese di dicembre, che necessita di una revisione in toto di ciò che sarà il futuro. Bisogna fare i conti con una serie di fattori: per il Napoli la Coppa d’Africa è cominciata con un mese d’anticipo con gli infortuni congiunti di Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Ora andranno in Camerun per la competizione, il 6 gennaio ci sarà l’impegno di Torino contro la Juventus e servirà un organico adeguato.

Quindi occhio al mercato… Serve un difensore centrale da acquistare il primo gennaio che vada a sostiture numericamente Manolas, da mettere in organico da subito, per non parlare dell'esterno sinistro. Mario Rui è squalificato per la sfida di Torino, con quale organico si va a giocare contro la Juve? E soprattutto se avessimo pensato che una squadra composta da Petagna, Juan Jesus, Malcuit e Demme, avremmo mai detto che questa formazione poteva lottare per lo scudetto? Certamente no, queste sono ottime alternative ma non puoi puntare sempre su loro. Oggi il Napoli non è le alternative in panchina, ecco perché dal prim gennaio sia necessario rimpolpare l'organico. Se si riesce a risolvere il contratto di Ghoulam si può andare a Lille e chiedere con sei mesi d'anticipo Mandava. Sono mosse fondaentali per respingere le altre che ora in zona Champions non ci sono. Sarà fondamentale anche come andrà la storia con Insigne, Lorenzo non resterà con il Napoli. Non ci sarà l'accordo e umanamente non è facile che la squadra per la quale stai giocando da sempre non ti vuole più".