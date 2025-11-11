Auriemma "ADL ha risposto ad ipotesi di chi? Doveva rispondere alle parole di Conte"
Nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il conduttore Raffaele Auriemma: "De Laurentiis è intervenuto parlando di favola dimissioni, ma io non l'ho letta da nessuna parte, nessuno ha scritto questo. E' un'ipotesi in base alle parole di Conte, noi non possiamo saperlo.
Ha scritto ADL, ma non ha parlato poi Conte e restano quelle parole dell'allenatore. De Laurentiis più che rispondere alle ipotesi di dimissioni in base alle parole di Conte, doveva chiarire o rispondere sulle parole dell'allenatore. Perché parla di favole dimissioni? Cosa c'entrano i social o chi scrive?".
ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli"
