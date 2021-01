Auriemma ai tifosi: "Non seguite palloni gonfiati che una settimana vogliono l'esonero ed un'altra no!"

Con un video su youtube, il giornalista Raffaele Auriemma dopo la vittoria sulla Fiorentina ha ironizzato sulle critiche dell'ultimo periodo su Gattuso: "Va esonerato, come si fa ad aver vinto 11 partite su 17, non meritando di perdere diverse partite se ci fosse stato un rendimento di alcuni singoli come quello con la Fiorentina. Tra l'altro un avversario che aveva perso solo con la Lazio di misura nell'ultimo periodo, giocando anche bene perché sull'1-0 ha avuto diverse occasioni per pareggiare con la traversa di Demme, Ribery su cui s' è superato Ospina e molti si chiedono ancora perché giochi lui.

Ai tifosi distratti, perché magari ascolta vecchi tromboni sfiatati o palloni gonfiati, voglio dire che se giudicate partita per partita tipo con lo Spezia dite che va esonerato e la squadra ricostruita, se poi vince 6-0 è da Scudetto. I tifosi sono tifosi, ma è mortificante vedere addetti ai lavori che insistono e per propria posizione diranno ora che la Fiorentina ha regalato i gol. Io sostengo da tempo che il Napoli è forte, non perfetto nella costruzione tipo a centrocampo, nonostante le 5 sconfitte potrebbe dire ancora la sua al vertice perché oggi è terzo in classifica e con una gara da recuperare.

Alcuni parlano di pallone perché ne parlano tutti, ma non ne capiscono niente. Soprattutto certi tromboni, lanciando anche notizie non vere, senza pudore per tacere. Per fare analisi servono tempo e capacità, oggi tutti sono bravi a dire che ha dilagato e molti hanno scoperto che Petagna è utile, Demme alcuni volevano la cessione a gennaio, il ritorno di Koulibaly che si era infortunato, Mertens ha fatto pochi minuti e manca da Milano, manca Osimhen. Gli errori che commette il Napoli si possono correggere".