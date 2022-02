Auriemma: “Al posto di chi giocherebbero Koulibaly e Anguissa? E' questione di strategia”

“Si avvicina il match-scudetto tra Napoli e Inter che andrà in scena sabato prossimo alle 18 al Maradona e sento l’aria in fermento. Se gli azzurri dovessero battere l’Inter, andrebbero primi. All’epoca di Maradona, il Napoli non è stato mai primo alla 25esima giornata e questo può far ben sperare”. È l’auspicio del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. “Al posto di chi – si è chiesto – giocherebbero Koulibaly e Anguissa? All’andata l'Inter ci mise in difficoltà sulla zona destra, inizialmente il Napoli potrebbe fare una gara attendista più che attenta; se giochi con Mario Rui e Lobotka rischi di essere travolto da Dumfries e Barella. Se ci sarà Juan Jesus e Anguissa più avanti, l’Inter non vincerà i duelli su quel settore. Ma cambia poco, è questione di strategia”.

Tuttavia, “le squadre di Inzaghi, nelle ultime 15 di campionato, ne ha perse sei negli ultimi tre anni. Per me – ha sottolineato Auriemma – il Napoli ha anche l’attacco più forte dell’Inter che non ha avuto la sfortuna di perdere tanti elementi insieme come è successo agli azzurri. il Napoli, però, non credo che penserà all’andata, ma un po’ di rivalsa ci sarà. Vedremo se Insigne riuscirà a sbloccarsi mentalmente, ma in troppi sono stati ingenerosi con lui. Credo però che dopo la sua partenza, Koulibaly sarà il capitano della squadra”.