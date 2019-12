Auriemma: "C'è il rischio che il Napoli torni indietro fino a quando si tornò in Serie A"

Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A ha commentato il momento vissuto dalla squadra azzurra: "C'è il rischio che il Napoli torni indietro fino a quando si tornò in serie A, perché torni indietro, non hai gli introiti Champions, devi ricostruire la squadra e quindi finisci per ridimensionare il progetto".