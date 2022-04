Auriemma: "Cambi? Pare Spalletti stia mediando tra formazione necessaria e le gerarchie"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A: "Bisogna avere sangue freddo in una stagione così strana, il Napoli si potrebbe anche rimettere in carreggiata ma è un auspicio più che altro anche se i soliti cantori del nulla attaccano Spalletti che comunque l’obiettivo che doveva raggiungere l’ha raggiunto, ovvero la Champions. Cambi? A me pare però che Spalletti stia mediando tra la formazione necessaria e quella suggerita, ovvero le gerarchie di spogliatoio, e così viene fuori un ibrido e noi ci chiediamo ‘cosa sta facendo’?”