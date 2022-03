Auriemma: "Cambio modulo? Meglio cambiare qualche titolare"

"Fabian, Insigne e Politano non stanno giocando al meglio delle loro possibilità".

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, ha espresso il suo punto di vista sull’attuale condizione fisico-mentale del Napoli: "Non credo che sia utile cambiare modulo ma magari cambiare qualche elemento. Fabian, Insigne e Politano non stanno giocando al meglio delle loro possibilità.

Al Napoli mancano i gol, il calciatore che ha segnato di più quest’anno è Dries Mertens, ma lo stesso belga non sappiamo se riesca a reggere tutti i 90’.

Col Milan c’è stato un brutto approccio alla gara, l’ansia da prestazione ha influenzato la maggior parte degli azzurri. Zielinski è uno di questi, il polacco non ha una continuità”.