Auriemma: "Certi big non verranno mai, tutti dicono che è faticoso trattare con ADL"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte si è espresso così sul mercato e in particolar modo su quello dei portieri: "Parlando con tanti operatori di mercato tutti dicono che fanno fatica ad avere a che fare con De Laurentiis, anche per questo molto giocatori non verranno mai. Il Napoli in porta prenderà un titolare, non una riserva di Meret”.