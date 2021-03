Auriemma chiude a Sarri: "Non ha voglia di allenare in Italia! Può andare all'Arsenal"

Maurizio Sarri al Napoli? No, secondo Raffaele Auriemma. Nel corso della trasmissione 'Tiki-Taka', andata in onda nella notte su Italia 1, il giornalista napoletano si è soffermato sul futuro dell'allenatore di Figline Valdarno: "Non credo che abbia tutta questa voglia di allenare in Italia. L'ipotesi più probabile, secondo me, potrebbe essere l'Arsenal, un club che ha bisogno di rifondare".