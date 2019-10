Auriemma: "Coi personalismi non si va avanti, Ancelotti rimetta a posto la situazione nel rapporto coi calciatori"

Sul suo canale Youtube il giornalista Raffaele Auriemma ha così parlato del momento azzurro: “La settimana della sosta può consentire di fare dei ragionamenti con calma, a freddo. Da oggi in poi sarà molto importante che Ancelotti rimetta a posto la situazione del Napoli. Non mi riferisco al campo ma ai rapporti che in questo momento non sono ottimali tra i calciatori e l’allenatore: c’è stato il caso Insigne, Milik è intristito, Zielinski non parla…Con i personalismi non si va avanti, servono passi indietro e un corpo unito”.