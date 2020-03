Auriemma: "Comportamento corretto a Napoli, alla Pignasecca normale si faccia la spesa"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle polemiche su un video alla Pignasecca in cui si vedono persone per strada: "I napoletani ed i campani si stanno mantenendo in maniera egregia, nonostante qualche tentativo di metterli in discussione. Se si fa un video alla Pignasecca, dove c'è un mercato e ci sono negozi, è chiaro che ci saranno persone con le buste della spesa. Ma neanche la spesa si può fare? Si vuole trovare il pelo nell'uovo. Sul lungomare con 20 gradi immaginate quante persone ci sarebbero state? Invece 0, non c'era nessuno".