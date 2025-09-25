Podcast Auriemma: "Conte bada al risultato, non al gioco! Ma lui con la Cremonese non avrebbe mai perso..."

A parlare della prossima sfida tra Napoli e Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Raffaele Auriemma: "Temo solo la gestione del gruppo Napoli. Il Napoli è la squadra più forte del campionato. Il Napoli non avrebbe mai perso una partita come quella del Milan in casa contro la Cremonese. L'avrebbe giocata male ma l'avrebbe vinta. Non credo in Italia che ci siano squadre che stanno giocando un calcio straordinario.

Tutte giocano per fare risultato. Sono curioso di vedere come affronterà il Milan questo Napoli. Il Napoli non perde da 16 partite, avrà un valore questo dato o no? Questo Napoli sarà difficile batterlo per tutte. Conte bada al risultato, non al gioco. Il Milan può fare il percorso del Napoli dello scorso anno? Me lo auguro, vorrà dire che Allegri ha imparato qualcosa da Conte...".