Auriemma: "Conte può fare tutti i moduli! Non è imbrigliato come Inzaghi nel 3-5-2"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "Si Gonfia La Rete": "Qui senza voler fare necessariamente i tifosi, perché lo siamo ma non ci interessa dimostrarlo. Il Napoli con Antonio Conte ha portato risultati, anche alla luce di queste variazioni tattiche che ha avuto il coraggio di imporre alla squadra prima della gara contro la Juventus, cosa che nessuno avrebbe mai fatto l'anno scorso, nessuno.

Io non ho visto altri allenatori che hanno avuto questo coraggio come Antonio Conte. Gli hanno dato dato due centrocampisti, perché non ne aveva prima, e ora si che può giocare con i 3, i 4, i 5... Può fare quello che vuole ed è questa la forza del Napoli quest'anno: avere un allenatore che può utilizzare tutti i calciatori in vari moduli. Non è imbrigliato come l'Inter nel 3-5-2 di Inzaghi, che tra l'altro ha ereditato da Conte".