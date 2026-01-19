Auriemma: "Conte scarica sui medici, ma non ruota! Li chiede e li boccia e ne chiede altri..."

vedi letture

Nel corso di A Tempo Scaduto su Tele A è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma parlando delle difficoltà del Napoli: "Mercato? Chi ha voluto Lucca e Lang la scorsa estate... l'unico dei 9 arrivati portato da De Laurentiis è stato De Bruyne. Sono tutti calciatori voluti o richiesti da Conte. Lang era voluto da Conte già a gennaio scorso quando poteva partire Raspadori, per fortuna poi non andò così visto come andò lo scorso campionato. Parliamo 65mln per Lucca e Lang, ma già dalle amichevoli Lang dopo un paio di amichevoli già non giocò più. Per Lucca il dato è ancora più scoraggiante, nelle ultime 12 ha una media di 5,7 minuti giocati, ma chi può cambiare una partita in 5 minuti? Forse Maradona e Pelè. Ma gioca 5 minuti solo perché ci sono i recuperi...

Un mercato da 150mln, ma si possono chiedere altri acquisti a gennaio? Dopo aver richiesto giocatori che stanno regolarmente in panchina? Anche Marianucci, Beukema spesso fuori. Sono tutti scelti da lui. Per me Conte è il migliore tecnico sul campo, ma discuto sulla scelta dei giocatori, il turnover e sulla comunicazione. Dovevano giocare prima per evitare questi affaticamenti muscolari. Una gestione diversa del turnover forse avrebbe evitato dei problemi allo stesso muscolo, ora tutti il flessore, che dipende dalla forza in allenamento. Dopo domani si gioca senza 10 calciatori, due dei quali non in lista Uefa ovvero Marianucci e Mazzocchi. Tutti ko, quasi per lo stesso motivo. Poi c'è questa farsa del nascondere i tempi di recupero e non è una bella scena sentire Conte rispondere al giornalista "chiedete al dottore". Ma dov'è? Un tecnico può rispondere così? Non solo è polemica, ma tende a spostare le responsabilità sullo staff sanitario. Ma vuoi vedere che sono i medici a far infortunare i giocatori?. C'è McTominay che sta giocando una gara ogni 4,6 giorni da novembre. E mica le gare amichevoli.

Rrahmani ha già avuto un problema ai flessori e quante ne ha giocate? Marianucci pagato 10mln, possibile che contro il Sassuolo o col Parma non possa giocare per tenere fermo un turno Rrahmani? Ti serviva ora, Copenaghen, Juventus e Chelsea! Il Parma è venuto senza 7 calciatori perché la gara più importante era col Genoa. Perché il Napoli non ruota? Si possono bocciare giocatori che tu trovi, ma non puoi bocciare quelli che hai voluto tu? Pure Marianucci l'ha voluto lui. Molti non vengono considerati. Ma quello che mi indigna è come vengono trattati i media sulle notizie degli infortunati. Ma ti pare normale dire "chiedi al medico?", ma tu sei il tecnico, che c'entra il medico? Poi lo sai che non possiamo chiederlo al medico se non autorizzati dal Napoli, al massimo puoi portarlo tu in diretta. Lui sposta le responsabilità, ma vanno ricercate nelle rotazioni e negli allenamenti da Dimaro essendo la squadra più vecchia d'Europa. Conte ha lavorato con i nuovi che ha voluto già da Dimaro, sborsando di più come disse anche ADL, e poi non si sono inseriti... Poi sulle rotazioni, persino De Bruyne pure le giocò tutte, 11 su 11, andava gestito proprio al contrario... Poi si sente che servono i giocatori, se ad ADL partirà la brocca avrà ragione".