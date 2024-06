Auriemma: "Conte vuole la conferma di Di Lorenzo, giovedì incontro a tre a Torino"

Quale sarà il futuro di Giovanni Di Lorenzo? Il capitano azzurro lascerà Napoli o verrà convinto dal nuovo allenatore Antonio Conte?





Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma è intervenuto a riguardo: “Conte vuole la conferma di Di Lorenzo ed in questo senso da quello che so giovedì a Torino ci sarà un incontro tra Conte, il ds Manna ed il procuratore di Di Lorenzo. Tutto quello che dice Giuffredi è concordato con i suoi assistiti, è bene che lo sappia la gente di Napoli. Quando leggo certi striscioni contro il procuratore mi indigno, si attacca una persona in questo caso onesta, leale e diretta, ma poi cosa doveva fare il procuratore di un giocatore a cui la società tramite Manna ha detto se arriva un’offerta siete tutti cedibili? E’ normale o si doveva dire è il nostro perno principale?”