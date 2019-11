Auriemma critico: "Il Napoli non ha gioco. Gli azzurri sono ottimi calciatori messi in campo male "

Il giornalista, Raffaele Auriemma, ha così commentato la sconfitta contro la Roma: "Non è possibile andare avanti così. Il Napoli non gioca da squadra, sono ottimi calciatori messi in campo male. Non c'è gioco, non c'è organizzazione. Dov'è finita quella squadra che faceva tutte quelle triangolazioni, palla a terra. Con Ancelotti in panchina avremmo visto le stesse cose, tante calciatori forti individualmente ma allenati malissimo. Bisogna prendere in pugno la situazione. Il Napoli ha 18 punti dopo 11 partite, questa è la squadra più forte post Maradona ma è allenata male, gli azzurri non hanno nozioni tattiche".