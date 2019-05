Auriemma distrugge l'Inter: "Lezione di calcio dell'Empoli che non può retrocedere in Serie B"

Bruttissima Inter e bellissima Empoli ma la prima va in Champions e la seconda in Serie B. Il giornalista Raffaele Auriemma sui social scrive: "Non può retrocedere in #SerieB una squadra che dà lezione di calcio ad un’altra che nella prossima stagione parteciperà ai gironi di Champions League. Spietato e perfido, il #calcio è bello così".