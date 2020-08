Auriemma: "Gattuso vuole Veretout come play, può partire Demme"

In una diretta social il giornalista Raffaele Auriemma ha così parlato di mercato: "Il Napoli sta insistendo molto per prendere Veretout, ma non per fargli fare la mezzala ma il regista, il play-maker, ruolo che interpreta benissimo. Con Veretout, che ha grande carattere, potranno crescere sia Fabian che Zielinski che, in quanto a carattere, hanno dei difetti. Non è un'operazione di oggi, Veretout arriverà dopo, prima si deve chiudere lo scambio Under-Milik. Comunque bisogna vedere i margini di trattativa, Fonseca non vuole privarsene. Se arriva Veretout, uno tra Demme e Lobotka andrà via, più il primo che il secondo".