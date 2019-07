Auriemma: “Ho parlato con il ds del Cagliari, su Rog mi ha risposto con un sorriso beffardo"

“Sono stato a Milano per delle questioni di mercato anche e ieri sera ho avuto il piacere di colloquiare con il ds del Cagliari Marcello Carli". Durante la trasmissione “Si gonfia la Rete” in onda sulle frequenze di Radio Marte, Raffaele Auriemma ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, in particolare sul croato Marko Rog: "Abbiamo parlato tra le altre cose anche di calciomercato e in particolare di quello del Napoli. Mi ha chiesto se il Napoli vendesse qualcuno e ovviamente gli ho detto di Insigne e di una possibile offerta tale da convincere il Napoli a cederlo. Carli però ha deviato il discorso sulle seconde linee del Napoli e siamo finiti a parlare di Rog. Gli ho spiegato la situazione del vantaggio dell’ Eintracht Francoforte per il croato e lui mi ha risposto con un sorrisino. Un sorrisino beffardo leggibile con una doppia chiave d’interpretazione, o come una possibile paura di perdere il giocatore perché è diretto verso la Germania oppure come un possibile vantaggio del Cagliari che sta quasi per chiudere per Marko Rog“.