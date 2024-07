Auriemma: “Il 3-4-3 è rischioso, Kvara è una forzatura nelle logiche tattiche di Conte”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘A ‘Tutto Napoli' in onda su Tele A: “Kvaratskhelia è una forzatura in quelle che sono le logiche tattiche di Conte. Con Kvara, Politano o Ngonge, lui è costretto a fare il 3-4-3 per farli rendere al meglio.

Kvara gioca meglio da seconda punta o immediatamente dietro a un attaccante? Il 3-4-3 è un modulo difficile e rischioso, non lo fa più nessuno. Lo stesso Gasperini sapeva di prendersi troppi rischi con le 3 punte così sbilanciate e ora infatti gioca con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2, sempre con un uomo a supporto dei due centrocampisti. Il Napoli sta puntando a rinforzare la difesa perché con Conte la prima regola è sigillare il terzo reparto”.