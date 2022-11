Auriemma: “Il Napoli è in fuga, ha due qualità che l’anno scorso non possedeva”

"Il tifo napoletano è diventato molto maturo, non ha paura a parlare di scudetto ma non si esalta più di tanto per un traguardo di tappa centrato dagli azzurri”.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il grandissimo momento del Napoli attraverso il proprio canale Youtube: "Quando siamo alla tredicesima giornata sarebbe frettoloso dire che una squadra in testa al campionato vincerà lo scudetto, sarebbe molto rischioso azzardare questo pronostico. Però che quella del Napoli sia fuga lo possiamo dire, credo che sia realmente accreditato a vincere lo scudetto. Lo dico perché come questa squadra ha vinto ben 11 partite e le modalità con le quali ha superato le squadre di testa negli scontri diretti. E’ la personalità che impressiona, è la determinazione che stupisce. Due qualità che nel Napoli dell’anno scorso non c’erano e oggi le vediamo sviluppate tutte. Nove giocatori su undici sono gli stessi, sono andati via Insigne e Koulibaly e sono arrivati due ragazzi sui quali il Napoli aveva fatto delle scommesse ed invece con Kvara e Kim è andato tutto straordinariamente bene. adesso nello spogliatoio si respira tutta un’altra aria, anche quelli come Zielinski che non sembrava avere la determinazione e sembra un altro uomo. Anche Osimhen non disponeva dell’autorevolezza che ha dimostrato contro l’Atalanta, è un calciatore completamente diverso rispetto alla scorsa stagione.

Non bisogna avere paura di dire che il Napoli può vincere lo scudetto, la storia della scaramanzia la lascio nelle mani di chi non ha sicurezza dei propri mezzi. Il Napoli ha meritato di vincere tutte le partite che gli abbiamo visto di vincere. Forse l’Atalanta poteva uscirne con un pari, forse il Napoli è stato un po’ fortunato. Ma ormai il Napoli ha acquisito un cinismo che prima non aveva, prima era sempre primo nei tiri e poi i gol non corrispondevano ai tiri effettuati. Ora il Napoli è pronto a diventare campione d’Italia, se riuscisse a vincere le prossime due partite al Maradona con Empoli e Udinese chiuderebbe questa prima parte della stagione a 41 punti, nella peggiore delle ipotesi con 6 punti di vantaggio sul Milan. Dopo i Mondiali il Napoli può permettersi anche qualche punto perso, ma non credo che avrà il crollo dell’anno scorso con Fiorentina, Roma ed Empoli. Bisogna, però, aspettare ancora tante giornate di campionato prima di dire che lo scudetto è già tornato a Napoli. Il tifo napoletano è diventato molto maturo, non ha paura a parlare di scudetto ma non si esalta più di tanto per un traguardo di tappa centrato dagli azzurri”.