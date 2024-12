Auriemma: "Il Napoli ogni tanto crede di essere quello dello scudetto"

A Pressing, il giornalista Raffaele Auriemma commenta l'inizio di stagione del Napoli: "Idillio Conte-ADL? I patti fatti con Conte dall’inizio della stagione vengono rispettati da De Laurentiis. Sta lavorando in maniera unica. Conte sa che la squadra è fortissima, l’abbiamo visto nel primo tempo, ma torna indietro nel tempo e crede di essere ancora quella che ha stracciato il campionato due anni fa e Conte ci sta lavorando. Il Napoli è arrivato decimo per quello, credeva di essere più forte di tutti e non c’era bisogno neanche dell’allenatore”.

