Auriemma: "Il problema del Napoli è mentale. Colpa di Ancelotti, troppi fuori ruolo"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso del "Processo" di Radio Sportiva, soffermandosi ovviamente sui temi di casa Napoli.

SUL K.O. DEL NAPOLI: "Fa male il fatto di aver perso in casa contro una squadra che Inter e Juventus, che lotteranno per lo scudetto, batteranno, ma sono più preoccupato dalle reti subite, dalla squadra lunga e dalle ripartenze subite. Ancelotti dovrà seriamente interrogarsi sul modo di giocare, ci sono troppi giocatori fuori ruolo. Zielinski sta facendo il regista in un centrocampo che ancora si capisce come si debba sistemare, Ruiz fa l'esterno destro o il play ma è una mezzala. Lozano è il calciatore pagato di più nella storia del Napoli e gioca punta centrale, non va bene vederlo in campo e chiedersi chi è stato acquistato".

SUL TROPPO TURNOVER DI ANCELOTTI: "A me va bene, significa avere la rosa sotto controllo. Il Napoli pecca di piglio agonistico in alcune gare: quello visto ieri contro il Cagliari, ad esempio, non era certo quello che ha permesso agli azzurri di vincere con il Liverpool. E' un qualcosa che deve dare l'allenatore. Se non hai certi campioni, devi mettere qualcosa di tuo che deve essere l'intensità".

ANCORA SUL NAPOLI: "Qualcosa deve cambiare nell'atteggiamento di Ancelotti. Non sono spaventato dai risultati e dalla classifica del Napoli, mi preoccupa il fatto che questa squadra giochi ad intermittenza, a volte con poca concentrazione. Questo Napoli va ricarica sotto il profilo mentale, psicologico, perché è una squadra che va costantemente risollevata da questo punto di vista".