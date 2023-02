Auriemma: "In Italia non esiste un esterno come Mario Rui!"

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha parlato i nostri microfoni durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete'.

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha parlato i nostri microfoni durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Mi domando se in Italia esistono esterni come Mario Rui! Io vedo esterni che corrono, crossano, saltano l’uomo o fanno gol come Theo Hernandez e Dumfries, ma un esterno come Mario Rui che partecipa alla manovra offensiva da mezzala… non esiste in Serie A!”