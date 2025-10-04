“L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia”, Ferrara replica a Hernanes: “No, il Napoli è superiore”

Durante il pre-partita di Inter-Cremonese, negli studi di Dazn c’è stato un interessante botta e risposta tra Hernanes e Ciro Ferrara sulla squadra che, secondo loro, esprime il miglior calcio in Italia.

L’ex centrocampista di Inter e Lazio ha preso la parola per primo, esprimendo senza esitazioni la sua opinione: “L’Inter gioca il calcio migliore d’Italia senza dubbio. Chi fa le combinazioni e i fraseggi che fa l’Inter, come quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito?”.

La risposta di Ciro Ferrara non si è fatta attendere: “Gioca meglio il Napoli. Le cose che fa l’Inter a sinistra, il Napoli le fa uguali a destra con Di Lorenzo e Politano. L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco”.