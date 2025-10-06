Auriemma: "Ma quale svolta data da De Bruyne! Gara cambiata con Gilmour e Spinazzola..."

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Stile Tv e si è soffermato su Kevin De Bruyne: "Ieri De Bruyne era in panchina, è subentrato. Conte l'ha fatto entrare in un momento propizio. A quel punto del match, col Genoa che si era abbassato, serviva uno di qualità, che faccia la differenza anche da fermo. Noi a De Bruyne non possiamo chiedere velocità, intensità, dinamismo, atletico. Perché non è mai stato il suo forte e da quand'è a Napoli queste qualità non le abbiamo mai viste. E non gliene facciamo una colpa. De Bruyne ha sempre giocato titolare, tutte le partite, anche in Champions League. Ieri è stata la prima in cui Conte l'ha messo in panchina. Col Sassuolo e col Pisa ha giocato 90', in tutte le altre è sempre stato sostituito.

Voi ve la prendete con chi evidenzia questi dati. Ma questi dati li scrive Antonio Conte. Noi li analizziamo. Ma chi mette fuori praticamente in tutte le partite De Bruyne è Conte. Chi va fuori sempre è De Bruyne ed è Conte che lo mette fuori. Molto lucidamente il mister fa un'analisi degli uomini che ha e lo sostituisce. Conte ieri ha detto una cosa fondamentale: "Basta parlare dei singoli". Perché ci sono degli individui che gli fanno delle domande su De Bruyne a ogni partita.

Quando sento dire che il Napoli ha vinto grazie all'inserimento di De Bruyne. Se avete visto la partita, invece, la svolta l'ha data Spinazzola. Anzi, ancor prima c'è stato Gilmour ad aver dato la velocità che serviva. E Hojlund lo dimentichiamo? Possibile che solo De Bruyne abbia fatto la differenza? Non capisco perché ragionate in questi termini. Mo vuoi vedere che è arrivato il mago De Bruyne e ha fatto vincere la partita al Napoli? Non è così! Anche lui ha dato il suo contributo fondamentale, ma anche lui, non solo lui. Ed è merito anche di Conte che l'ha fatto entrare quando c'era bisogno di lui. Se aveva tutta questa aspettativa su De Bruyne, perché Conte non ha messo lui quando s'è fatto male Lobotka?".