Slovacchia, Calzona parla dell'infortunio di Lobotka in conferenza stampa

La Slovacchia di Francesco Calzona si prepara alle qualificazioni per il Mondiale 2026, ma rischia di dover fare a meno del suo leader tecnico, Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli è uscito acciaccato dalla sfida contro il Genoa e le sue condizioni destano preoccupazione. Lo stesso ct ha fatto il punto in conferenza stampa:

“Stanislav Lobotka si sottoporrà a un esame e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra.” Calzona spera di recuperare il suo regista in tempo per le sfide del 10 e 13 ottobre contro Irlanda del Nord e Lussemburgo.