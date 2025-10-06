Juan Jesus da brividi: "A Napoli mi sento a casa! Voglio fare altre 100 presenze qui"

Juan Jesus ieri ha festeggiato prima di Napoli-Genoa le 100 presenze collezionate in azzurro. Nel post-partita ne ha parlato a DAZN: "100 presenze col Napoli? Per me è un traguardo importante, sono 14-15 anni che sono in Italia. Ho giocato con Inter, Roma e Napoli, facendo sempre più di 100 presenze e sono felice: qui con 100 presenze ho vinto due scudetti e sappiamo il peso di questi due scudetti vinti qui!

lo voglio continuare: ho 34 anni ma posso giocare altri 5-6 anni che sto bene! E devo ringraziare lo staff, sto andando benissimo e spero di fare altre 100 presenze qui perché è una società e una squadra in cui mi sento a casa e sto bene".