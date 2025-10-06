Juan Jesus da brividi: "A Napoli mi sento a casa! Voglio fare altre 100 presenze qui"
TuttoNapoli.net
Juan Jesus ieri ha festeggiato prima di Napoli-Genoa le 100 presenze collezionate in azzurro. Nel post-partita ne ha parlato a DAZN: "100 presenze col Napoli? Per me è un traguardo importante, sono 14-15 anni che sono in Italia. Ho giocato con Inter, Roma e Napoli, facendo sempre più di 100 presenze e sono felice: qui con 100 presenze ho vinto due scudetti e sappiamo il peso di questi due scudetti vinti qui!
lo voglio continuare: ho 34 anni ma posso giocare altri 5-6 anni che sto bene! E devo ringraziare lo staff, sto andando benissimo e spero di fare altre 100 presenze qui perché è una società e una squadra in cui mi sento a casa e sto bene".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…” di Antonio Noto
Le più lette
3 Da 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com