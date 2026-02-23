Atalanta, Palladino: "Siamo stati bravi a non concedere tanto al Napoli"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Non era facile perché venivamo da una sconfitta in Champions, abbiamo subito un gol subito su piazzato. Potevamo crollare ma la squadra è stata forte perché siamo rimasti in partita e siamo stati bravi a non concedere tanto al Napoli soprattutto nel primo tempo. Abbiamo stancato l'avversario e poi i nuovi entrati hanno fatto bene. Hanno dato grande energia e abbiamo fatto una grande rimonta importante che ci dà tanta energia per la sfida di mercoledì".

Anche li serve una rimonta.

"E' una rimonta difficile, io ci credo e i ragazzi ci credono. Ci proveremo con tutte le forze e mi piacerebbe vedere uno stadio bello pieno. Vorrei un inferno per gli avversari. Ci proveremo in casa nostra davanti ai nostri tifosi".

Quale gol preferisce dei due?

"Sono felice per i gol. Il primo tempo arriva da un piazzato provato in allenamento e quindi ringrazio il mio staff. Pasalic poi è stato bravo a trovare il tempo giusto. Nel secondo sono orgoglioso perché è quello che chiedo sempre alla squadra di riempire l'area, di cercare di creare densità e attaccare la porta bene e Samardzic lo ha fatto in maniera perfetta".