Auriemma: "Meret in prestito? Forse agente sarà d'accordo col Napoli, idea scambio c'è..."

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A alla trasmissione 'A Tutto Napoli' e ha così parlato del futuro di Meret dopo le recenti dichiarazioni del suo procuratore alla Domenica Sportiva: "Probabilmente Pastorello è d'accordo col Napoli altrimenti non avanzata un'ipotesi senza averla prima vagliata col Napoli. Sirigu ha problemi fisici, il Napoli non lo prenderebbe, ma l'idea di uno scambio in prestito con qualcuno c'è. Se lo dice il suo procuratore, che è autorevole e parla poco, vuol dire che qualcosa di vero c'è".