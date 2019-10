Auriemma: "Per riportare il Napoli in alto serve passo indietro da tutti a partire da Insigne"

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Raffaele Auriemma scrive: "Per riportare il Napoli in alto, in questo momento tutti devono fare un passo indietro, a cominciare da Lorenzo Insigne. Non può fare bene alla squadra la disputa tra l’allenatore e il capitano, ecco perchè Ancelotti non dovrebbe rinunciare a convocare Lorenzo per risolvere le eventuali questioni che non permettono al Napoli di avere il rendimento che meriterebbe".