Auriemma: "Povero Giudice Sportivo, sarà difficile per lui applicare le norme e rinviare la gara"

"Povero giudice Mastrandrea, non vorrei essere nei suoi panni... Visto l’andazzo mediatico, gli risulterà molto difficile applicare il codice di giustizia sportiva, cioè rinvio della gara senza sanzioni per il Napoli", così su Twitter il giornalista di Radio Marte, Raffaele Auriemma, in merito alle tante polemiche sulla sentenza che arriverà nei prossimi giorni.