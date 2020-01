Auriemma: "Problema è la condizione, il Napoli dura 45'. In un anno e mezzo solo tornei di torello!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle parole di Gattuso in conferenza: "Nessun chiarimento, anzi gli chiedo scusa pure se io non ho mai avanzato ipotesi di un suo attacco a qualcuno. Lui ha evidenziato solo un dato di fatto, ma ha capito che in questa città non capisce niente di calcio e deve attaccare le persone su altre cose. Finalmente è arrivato un allenatore che risponderà per le rime a qualche pseudo-filosofo che pensa di essere il moralista dei moralisti. Finalmente c'è un tecnico che dice le cose come stanno e dice che se fanno i cafoni con lui, lui poi lo farà il doppio. Formazione? Il problema non è mettere uno o l'altro, ma di natura atletica, che piaccia o no ai moralisti del piffero. Il Napoli non è stato allenato in questo anno e mezzo come si dovrebbe fare per una squadra di serie A, avevano fatto grandi tornei di torelli, partitelle spettacolari, ma ci dicono che non si allenavano, ora la squadra dura un tempo e non tiene quella qualità di gioco".